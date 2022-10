Es geht ums Miteinander

Eine tolle Aktion von Ute Walter und Patrick Alberti! Doch nicht nur deren eigentlicher Anlass regt zum Nachdenken an, sondern auch eine solche Aktion an sich. In unserer Gesellschaft für ein Miteinander plädieren zu müssen, ist doch eigentlich traurig. Doch leider auch notwendig. Die Aktion „Freie Gehwege für uns“ ist da nur ein Beispiel.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: In der Fahrschule lernte ich das Miteinander im Straßenverkehr, wie es auch in der Straßenverkehrsordnung festgehalten ist. Und ich lernte, mich zu artikulieren, wenn ich merkte, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer unsicher ist. Zum Beispiel, wenn Fußgänger am Zebrastreifen stehen. Die Geschwindigkeit mit dem Auto zu drosseln und anzuhalten ist das eine, mit der Hand zu deuten: „Bitte, gehen Sie rüber“ und dabei zu lächeln, das andere. So etwas habe ich lange nicht erlebt. Eher das Gegenteil: Ich warte am Zebrastreifen und die Autos rauschen drüber – zum Teil ist der Fahrer durch das Handy am Ohr abgelenkt oder starrt geradeaus, als gäbe es keine anderen Verkehrsteilnehmer.

Aber das ist nur ein Bereich im Alltag: Lautes Telefonieren in öffentlichen Verkehrsmitteln oder sich für alle gut hörbar im Ruheraum einer Sauna unterhalten – es gibt viele Stellen, wo eine gegenseitige Rücksichtnahme einfach nicht mehr vorhanden ist. Da werden noch einige Aktionen notwendig sein. Leider.