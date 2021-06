Es hat mir viel Spaß gemacht

Theodor Fontane sagte einmal: „Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen.“ Nun ja – die können sich auf die berühmten drei Worte beschränken, manchmal füllen sie aber auch mehrere Briefseiten. Lassen Sie mich versuchen, einen Mittelweg zu finden. Am Freitag war nach fünfeinhalb Jahren mein letzter Tag als Lokalredakteurin bei der Schwetzinger Zeitung. Ich werde zukünftig neue Aufgaben angehen.

Fünfeinhalb Jahre sind einerseits eine lange Zeit, die aber andererseits auch wie im Flug vergangen zu sein scheint. Keine Angst, ich will Sie jetzt nicht mit allen Ereignissen quälen, die mir in Erinnerung geblieben sind – denn das sind ganz schön viele. Aber wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Zeit ist, lässt sich für mich mit dem Beginn und mit dem Ende meiner Tätigkeit festmachen. Das Jahr 2016 war in Oftersheim geprägt von dem, was die Hardtgemeinde ausmacht und worauf Sie, die Einwohner, zu Recht stolz sind, wie ich damals festgestellt habe: Dem geselligen Beisammensein unter Freunden und mit Gästen, das bei den Vorbereitungen und den vier Festtagen der 1250-Jahr-Feier ausgiebig zelebriert wurde. Viel zu schnell war alles wieder Vergangenheit.

Denkt man daran zurück oder sieht sich die Bilder mit den Menschenmengen bei den einzelnen Veranstaltungen an, scheint das wie aus einem anderen Leben zu sein. Denn die lähmenden Monate im Lockdown haben sich eine gefühlte Ewigkeit hingezogen. Die persönlichen Kontakte, die nicht nur für uns Journalisten das Salz in der Suppe unseres Berufes sind, haben gefehlt.

Doch zwischen den Extremen haben sich ganz schön viele Ereignisse abgespielt, Höhen und Tiefen, eben die gesamte Bandbreite des Lebens. Und so kann ich heute aus Überzeugung sagen: Meine Arbeit mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Sie und die Gemeinde hat mir großen Spaß gemacht. Deshalb will ich zum Schluss zwar mit keinem Dichter, aber mit einem Filmzitat von Arnold Schwarzenegger enden: „I’ll be back!“ Bestimmt werden wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen. Ich komme wieder, dann aber ohne Notizblock und Kugelschreiber! Bis dahin: Machen Sie’s gut, bleiben Sie gesund!

