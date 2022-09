So viele Veranstaltungen mussten wegen oft nur schwierig umsetzbaren Abstands- und Hygieneregeln, anderer Einschränkungen oder aufgrund von Corona-Lockdowns in den vergangenen Jahren abgesagt werden. Umso größer war die Freude bei den Besuchern des evangelischen Gemeindefestes, das nach mehrjähriger Pause endlich wieder einmal in gewohnter Form stattfinden konnte. Mit einem besonderen

...