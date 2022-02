Es wird gelockert – Inzidenz sinkt leicht

Region. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung erneut angepasst. Nun entfällt die Alarmstufe II. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für die einzelnen Stufen wird deshalb angepasst. Bei der Auslastung der Intensivbetten (AIB) bleiben die bisherigen Auslösewerte gültig. Aktuell gilt die Warnstufe.

Basisstufe: Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Warnstufe: Ab einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 oder ab 250 mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten (AIB).

Alarmstufe: Ab einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 15,0 und ab 390 mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten.

Bei außerschulischen Bildungsangeboten und in der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulkurse, Angebote von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen haben sich die Regeln verändert. Hier entfallen in der Basisstufe die 3G-Zugangsbeschränkungen. In allen Stufen gilt weiterhin generell in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind 2073 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – davon 206 in Oftersheim. Hockenheim hat mit 358 aktiven Fällen den Höchstwert vor Schwetzingen (332) und Eppelheim (253). Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (85), Neulußheim (138) und Reilingen (142). Im Rhein-Neckar-Kreis sind 8562 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1754,4 – sie ist im Vergleich zum Vortag um 101,4 gesunken. 1323 Personen haben sich neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie 79 025 Fälle im Kreis bekannt.

69 882 Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem insgesamt 581 Verstorbene. Seit dem Vortag ist ein Todesfall dazugekommen. Dabei handelt es sich um einen Mann zwischen 70 und 80 Jahre. zg/vas