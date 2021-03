Oftersheim. Die Bombe hat Bürgermeister Jens Geiß unseren Informationen zufolge im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend platzen lassen: Auf den Eseln, die derzeit die Oftersheimer Dünen beweiden, sollen künftig Kinder und Erwachsene unter fachkundiger Aufsicht von speziell ausgebildeten Tierpflegern reiten dürfen. Die daraus resultierenden Erträge werden in Investitionsmaßnahmen gesteckt, die Oftersheim auch in diesem Jahr in beträchtlichem Maße zu stemmen hat.

Wenn im Gemeindesäckel gähnende Leere herrscht, muss eine Kommune auch ungewöhnliche Wege bei der Finanzierung seiner Leuchtturm-Projekte beschreiten. Da bildet Oftersheim keine Ausnahme, das haben spätestens die alarmierenden Zahlen im Haushaltsentwurf, den Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider Anfang März im Gemeinderat vorgetragen hat, eindrücklich gezeigt. Ein Fehlbetrag von mehr als 2,5 Millionen Euro ist nur ein Aspekt. Erschwerend kommt hinzu: „Hält der Lockdown länger an, ist zu befürchten, dass die Erträge aus der Gewerbe- und Vergnügungssteuer weiter sinken“, scheinen sich ihre Befürchtungen zu bewahrheiten.

Unumgänglich sind aber andererseits auch einige Investitionen: Allein der Neubau des Rettungszentrums von Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz schlägt ein ordentliches Loch in die Kassen – in diesem Jahr sind dafür weitere rund 2,5 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Dazu kommt der Umbau der Theodor-Heuss-Schule und nicht zu vergessen die Kanalbaumaßnahmen.

„Denkverbote darf es jetzt keine mehr geben“, soll der Bürgermeister von seinen Gemeinderäten fortan mehr Kreativität gefordert haben – und mit gutem Beispiel vorangegangen sein: Er möchte, dass die Esel, die eigentlich für die Dünenbeweidung eingesetzt werden, bald als Attraktion für Tagesausflügler dienen und somit dazu beitragen, dass die einzigartige Oftersheimer Dünen-Landschaft touristisch erschlossen wird. Eigentlich ein naheliegender Gedanke, denn die Pandemie hat gezeigt: Natur ist schwer im Kommen, die Menschen zieht’s ins Freie. Und wenn dann so ein Kleinod vor der Haustür liegt – worauf noch warten in diesen finanziell schwierigen Zeiten? „Ich bin überzeugt, das Angebot wird ein absolutes Erfolgsmodell“, soll der Bürgermeister, überzeugt von seiner Idee, in der Runde mit den Gemeinderäten geäußert haben. „Die niedlichen Tiere werden uns da sicher gute Dienste leisten und einen Ansturm auf unsere schöne Hardtgemeinde auslösen.“ Die Anschubfinanzierung ist überschaubar: Die Esel sind ohnehin vor Ort und das Futter suchen sie sich selbst.

Am Ostersonntag geht es los

Das Eselreiten soll als Versuchsballon schon am Ostersonntag starten – zunächst aber nur für die eigenen Bürger. „Wir sehen das als Belohnung an für die Menschen, die seit über einem Jahr mit massiven Einschränkungen leben müssen und so tapfer durchhalten“, will Jens Geiß dieses Überraschungsei ins Nest der Oftersheimer legen. Die Vierbeiner werden, so der Plan, auf dem Platz bei der Grillhütte immer im Kreis geführt – an diesem Tag zu einem Einführungspreis, den der Rathauschef in diesen Stunden noch mit spitzem Bleistift kalkulieren lässt, denn: „Wir wollen ja nicht gleich am ersten Tag drauflegen.“

Ob letztendlich die Lama-Wanderungen in der Pfalz Vorbild für den Oftersheimer Modellversuch sind oder die Stellungnahme der CDU-Fraktionsvorsitzenden Annette Dietl-Faude zum Haushaltsentwurf die Initialzündung gab (sie schlug vor, dass die Gemeinde zur finanziellen Unterstützung des einen oder anderen Projekts unkonventionelle Wege gehen könne und brachte eine Fondsaktion wie beim Neubau des evangelische Gemeindesaals ins Gespräch)? In jedem Fall birgt das Eselreiten eine Menge Potenzial in sich. Denn in einem nächsten Schritt sind weitere Pakete denkbar: Das „Survival Package“ richtet sich an gestresste Manager, die bei einer Art Überlebenstraining wieder geerdet werden. Den „Adventure Trail“ sollten nur Menschen mit starken Nerven buchen. Er bietet Abenteuer pur in den Oftersheimer Dünen, denn die Grautiere gelten als sehr trittsichere Tiere, die auch sehr schmale Pfade meistern. Zum Verkaufsschlager könnte sich der „(Honey)Moonshine Trip“ entwickeln, ein romantischer Ausritt für Verliebte bei Mondschein inklusive Champagner-Picknick.

Darüber hinaus wird es auch das Basisangebot „Family & Friends“ geben: Viele Eltern stehen bald wieder – wenn die Corona-Beschränkungen der Vergangenheit angehören – vor dem Problem, unter welches Motto sie den nächsten Kindergeburtstag stellen. Und dann kann man auch mal mit 20 Jungen und Mädchen (oder auch mehr) einen Eselritt machen – eine Gaudi für die Kinder, aber auch für größere (oder mehrere) Familien.

Bürgermeister Jens Geiß ist stolz und euphorisch: „Damit gelingt uns ganz sicher der ganz große Wurf. Das wird einzigartig in der Region – vielleicht sogar in ganz Deutschland. Wir kriegen den Brückenschlag hin zwischen einem naturnahen Erlebnis und einer touristischen Attraktion. Und konsolidieren wie von selbst unsere Finanzen.“