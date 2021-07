Evangelische Kirche in Oftersheim gedenkt Verstorbener der Corona-Krise

Oftersheim. „Gott schenkt uns das Leben, in seine Hände geben wir es zurück. Gott wird vollenden, was unvollendet bleibt. Er wird die losen Fäden verknüpfen und die Tränen abwischen. Er nimmt alles barmherzig in seine Hände.“ So begann Pfarrer Tobias Habicht den Gottesdienst zum Gedenken an die Verstorbenen der Kirchengemeinde während der vergangenen Monate der Pandemie.

Alles hat seine Zeit, jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So wie das Geborenwerden seine Zeit hat, hat auch das Lachen seine Zeit und das Weinen seine Zeit. Ein alter Text aus der Bibel (Prediger 3) erinnert an das Werden und Vergehen, an die Wechsel in unserem Erleben der Zeit, sagt er. Auch eine Pandemie hat nach wie vor ihre Zeit, die vielen Menschen viel abverlangt. Von Anfang Dezember bis Mitte Mai wurden die kirchlichen Gottesdienste und Veranstaltungen größtenteils ausgesetzt, auch in den Wochen danach hat kein Gedenken an die Verstorbenen in der Christuskirche stattgefunden.

Um noch einmal alle Namen der Bestatteten zu nennen und für jeden und jede eine Kerze zu entzünden, hat die Kirchengemeinde die Angehörigen der 31 in diesen Monaten Verstorbenen und Bestatteten eingeladen und auch die ortsansässigen Bestatter gebeten, wieder einen Gottesdienst zum Verstorbenengedenken mitzugestalten.

Alle Namen verlesen

Wunderbar anrührende Musik, die „Unvollendete Sinfonie“ von Franz Schubert in einer Fassung für drei Violoncelli, gespielt von Evi Barsch, Martin Bärenz und Dan Fahlbusch, und die von den Bestattern Peter Straub, Erich Gaa und Alexander Klein szenisch gelesenen alten Worte aus der Bibel, nach denen alles seine Zeit hat (Prediger 3), vermochten es ebenso wie das Verlesen aller Namen der Verstorbenen und die Kerzen, die von Alexander Klein für jede Person entzündet wurden, zu Tränen zu rühren und den Schmerz wohltuend aufzunehmen.

Dass das Leben mit seinem Wechsel von Werden und Vergehen in Gottes Ewigkeit und Liebe umfangen und gehalten wird, sprach Pfarrer Tobias Habicht mitsamt den Bestattern den Trauernden zu. Alles hat seine Zeit - in diesen Zeiten der Pandemie eine wohltuende und tröstende Botschaft. zg