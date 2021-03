Oftersheim. Der evangelische Kirchengemeinderat hat angesichts der stark steigenden Inzidenzen auch im Rhein-Neckar-Kreis entschieden, dass bis auf Weiteres ab sofort alle Gottesdienste - auch an den Kar- und Ostertagen - ins Digitale verlegen und auf Präsenzgottesdienste verzichten. Das teilt Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf am Donnerstag mit. Es gebe weiterhin die Wochenmails der Kirche mit den Hausgottesdiensten, darüber hinaus Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern auf dem YouTube-Kanal "Evangelisch in Oftersheim". Außerdem ist die evangelische Kirche täglich geöffnet. Es gebe Dinge zu sehen oder zum Mitnehmen, Kerzen können angezündet oder Gebete aufgeschrieben werden.

