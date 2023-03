Evangelischer Frauenkreis Oftersheim trifft sich zum "Frühlingserwachen"

Der evangelische Frauenkreis lockte mit dem Thema „Frühlingserwachen“ 67 Damen ins Gemeindehaus. Jeden zweiten Mittwoch wird zu einem bestimmten Thema zwei Stunden gemeinsam Zeit verbracht. Neben der beliebten Pfirsichbowle und belegten Laugenstangen gab es diesmal musikalische Klänge auf die Ohren. Das Trio mit Manfred Wöhr an der Geige, Ursula Muth am Cello und Dieter Klee am Klavier

