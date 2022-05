Ex-Prinzessin Lisa Will neue Vorsitzende

Oftersheim. Die Oftersheimer Narren vom Carneval Club Grün-Weiß Oftersheim (GWO) haben unlängst bei ihrer Jahreshauptversammlung im SG-Clubhaus ein neues Führungsgremium mit der neuen Vorsitzenden Lisa Will (kleines Bild) gewählt. Zunächst stellte die langjährige Vorsitzende Monika Michaelis die Jahresberichte der vergangenen drei Geschäftsjahre vor und gab einen Überblick über die Aktivitäten 2019 bis 2022.

Die Kampagne 2019/2020 konnte wie erwartet in vollem Umfang stattfinden. Das amtierende Jubiläumsprinzenpaar Alina I. und Jürgen I. von Musik und Tanz absolvierte seine letzten Pflichttermine wie etwa am 11.11. um 11.11 Uhr, als es im Kampf gegen Bürgermeister Jens Geiß um die Eroberung des Rathausschlüssels ging. Der fast ausverkaufte Galaabend stand darauffolgend an und wie die Vorsitzende betonte, „waren wir mächtig stolz darauf, dass man immer wieder hörte, wie einzigartig unser Galaabend doch ist.“

Die Gewählten Neue Vereinsvorsitzende: Lisa Will (Vorsitzende), Sarah Rebmann (Stellvertreterin). Wiedergewählt: Jürgen Abel (Präsident), Stephanie Rebmann (Schatzmeisterin). Neu im Vorstand: Jessica Rohr (Schriftführerin und Vizepräsidentin), Madelaine Lilli (Beisitzerin und Gardeleitung), Alexandra Bordne-Eccard (Beisitzerin und Hexenmeisterin), Antje Brucker (Beisitzerin) und Dominik Wiesner (Beisitzer). Die ehemalige Vorsitzende Monika Michaelis war 19 Jahre lang im Vorstand tätig. zg

Nicht nur für die neu inthronisierte Prinzessin Sina II., sondern auch für die Besucher dürfte der Abend unvergesslich bleiben. Schließlich kam es dabei zu einer absoluten Premiere in Oftersheim: Kai machte seiner Sina während des Galaabends einen Heiratsantrag, den sie freudestrahlend annahm.

Monika Michaelis berichtete von der internen Weihnachtsfeier, den besuchten Ordensfesten und der GWO-Prunksitzung. Mit dem Schmutzigen Donnerstag, dem komplett ausverkauften Kinderfasching, den Umzügen und der Fasnachterhochzeit von Prinzessin Sina II. am Fasnachtsdienstag ging es in den Endspurt der Kampagne.

Online-Trainings während Corona

Die Berichte über die Geschäftsjahre 2020/2021 und 2021/2022 der Vorsitzenden fielen kürzer aus, da das Vereinsgeschehen pandemiebedingt stark eingeschränkt war. So mussten beide Kampagnen inklusive Galaabende und Prunksitzungen aufgrund diverser Lockdowns abgesagt werden. Trotzdem hatte man sich vereinsintern nicht aus den Augen verloren. Die Tanzgruppen führten Online-Trainings durch, um diese zusammenzuhalten und zu verhindern, dass speziell die jüngeren Kinder alles vergaßen, was sie bis dato gelernt hatten.

Ein Höhepunkt war im Februar 2021 die Online-Prunksitzung in Kooperation mit dem TSV Oftersheim, bei der vorher aufgezeichnete Programmpunkte und Tänze gezeigt wurden. Zum Start der Kampagne 2021/2022 erschienen in Absprache mit Bürgermeister Geiß die nun bereits in derdritten Kampagne amtierende Prinzessin Sina II. und Präsident Jürgen Abel am 11.11. um 11.11 Uhr in voller Montur vor dem Rathaus und gaben keine Ruhe, bis sie den Schlüssel für die Narren ergattert hatten.

Monika Michaelis entschied sich schweren Herzens aus beruflichen Gründen, das Amt der Vorsitzenden abzugeben. Sie sei stolz darauf, dass es dem Vorstand gelungen ist, „eine große Grün-Weiß-Familie zu formen und heute – trotz Corona – ein gut bestelltes Haus mit einem gesunden finanziellen Polster zu übergeben.“ Michaelis bleibt Grün-Weiß weiterhin erhalten. Schatzmeisterin Stephanie Fix gab den Mitgliedern einen Überblick über die gegenwärtige Kassensituation und zog dabei ein positives Fazit. Daraufhin folgte der Bericht von Präsident Jürgen Abel. Auch er bedauerte, dass abgesehen von der Saison 2019/2020 kaum Veranstaltungen im gewohnten Rahmen stattfinden konnten. Kleine Lichtblicke für die Karnevalisten seien aber etwa der Online-Fasching 2021, die Eroberung des Rathausschlüssels, der „von unserer Ofdascha Rapunzel an einem Band aus dem Fenster herabgelassen wurde“, oder die Fasnachts-Kindergartentour von Prinzessin Sina II. gewesen.

Einstimmig wurde der neue Vorstand gewählt. Die 25-jährige Ex-Prinzessin Lisa Will, die dem Verein bereits seit Kindertagen angehört, wurde zur Vorsitzenden und Sarah Rebmann zur Stellvertreterin gewählt. Lisa Will und Sarah Rebmann bedankten sich beim alten Vorstand, der seit 2015 im Amt war, und bekräftigten, dass sie es mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit geschafft haben, ein „Wir aus uns“ zu machen.

Einstimmig wurde schließlich die Neufassung der Vereinssatzung beschlossen, bevor die neue Vorsitzende Lisa Will einen Ausblick auf die kommende Kampagne gab, deren Planung bereits auf Hochtouren läuft. Optimistisch und voller Vorfreude blicken die Vereinsmitglieder nun auf den am 19. November geplanten Galaabend mit Inthronisierung der neuen Prinzessin in der Roland-Seidel-Halle. zg