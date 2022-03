Färben mit Naturmaterial

Hallo Kinder! Am Wochenende werde ich zusammen mit meiner Mama Eier färben, damit wir schöne bunte Ostereier haben. Meine Mama und ich werden das mit Naturmaterialien machen. Am besten nehmt ihr dafür alte Töpfe. Wichtig ist außerdem, dass die Eier mit einem Tuch von Schmutz befreit werden. Für das Färben eignen sich zum Beispiel Zwiebelschalen, Karotten, Rote Bete, Kurkuma oder Spinat. Für eine Handvoll Zwiebelschalen oder zehn Gramm Kurkuma solltet ihr jeweils einen halben Liter Wasser nehmen. Die Schalen 20 Minuten kochen, das Kurkumapulver etwa zehn Minuten. Für grüne Ostereier sollten 300 Gramm Spinat mit Wasser bedeckt und rund 40 Minuten gekocht werden. Mit drei bis vier Knollen Rote Bete werden die Eier rot, mit 250 Gramm Karottenschalen und einem Liter Wasser orange. Hat das Wasser die Farbe angenommen, legt ihr die rohen Eier in den Farbsud, der vorher von Pflanzenteilen befreit wurde. Nun sollten sie etwa zehn Minuten kochen. Wenn ihr Muster auf den Eiern wollt, könnt ihr die Pflanzenteile im Wasser lassen. Wichtig ist, dass die Eier hin und wieder mit einem Löffel bewegt werden – so verhindert ihr, dass Fingerabdrücke auf die Eier kommen. Wenn ihr zusätzlich wollt, dass die Eier nach dem Färbvorgang glänzen, könnt ihr sie mit ein paar Tropfen Speiseöl oder Margarine einreiben.

