Fahndung nach Audi

Oftersheim. Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der L630 bei Oftersheim fahndet die Polizei nach einem schwarzen Audi. Gegen 7.40 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen mit ihrem roten Peugeot von Schwetzingen in Richtung Plankstadt auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, schreiben die Beamten nun. Im Bereich des Abbiegestreifens nach Plankstadt/B535 wechselte der Audi vom linken auf den rechten Fahrstreifen und schnitt hierbei die Peugeotfahrerin derart, dass sie eine Vollbremsung einleiten und ausweichen musste.

Die 18-Jährige kam aufgrund des Manövers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Sowohl an der Leitplanke, als auch am Auto entstand ein Schaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Führer des Audi setzte seine Fahrt in Richtung B535/Heidelberg fort. Weder Kennzeichen noch Fahrzeugtyp sind bekannt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 in Verbindung zu setzen. pol