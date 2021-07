Fahrradfahrer (91) schwer verletzt

Oftersheim. Ein 91-jähriger Fahrradfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstagabend mit seinem Rad auf der Eichendorffstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Max-Planck-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 85-jährigen Ford-Fahrerin, die von der Max-Planck-Straße nach rechts in die Eichendorffstraße einbiegen wollte und kollidierte mit ihr.

Der 91-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Informationen über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor. pol/nina