Fallzahlen der Gemeinde leicht gesunken

Oftersheim/Region. Die Zahl der aktiven Fälle ist in Oftersheim im Vergleich zum Ende der vergangenen Woche leicht gesunken. Waren es am Freitag noch 114 positiv Getestete gewesen, so liegt die Zahl am Montag bei 103.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung wechseln sich seit Wochen Schwetzingen und Hockenheim in Sachen Höchstwert ab. Am Montag hat Hockenheim 192 aktive Fälle zu vermelden – ebenfalls deutlich weniger als noch am Freitag. Die wenigsten Fälle gibt es in Reilingen (59), Neulußheim (55) und Altlußheim (40). Insgesamt sind im Verbreitungsgebiet 1061 Menschen infiziert.

Land will schrittweise lockern

Derweil hat das Land am Montag verkündet, sich an den bundesweit geplanten, schrittweisen Lockerungen der Corona-Auflagen beteiligen zu wollen. Diese sehen vor, dass nach Abebben der Omikron-Welle bis Sonntag, 20. März, die größeren Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus wegfallen sollen.

In einem ersten Schritt soll beispielsweise die Obergrenze von zehn Personen bei privaten Treffen von Geimpften und Genesenen aufgehoben werden. zg/lh