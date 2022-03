Falsche Handwerker in Oftersheim unterwegs

Oftersheim. Momentan sind wohl Betrüger in der Gemeinde unterwegs. Wie die Verwaltung mitteilte, öffnete eine ältere Dame vergangenen Dienstagnachmittag wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs unbekannten Tätern die Haustür. Sie gaben an, von den Wasserwerken zu kommen. Während die Dame mit einem Täter beschäftigt war, konnte sich vermutlich ein weiterer Täter in das Schlafzimmer schleichen und von dort Geldund Schmuck stehlen. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil das immer wieder passiert, hat die Polizei Tipps zusammengefasst: Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist. Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen, Menschen zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Ihre Opfer sind häufig Senioren, da diese tagsüber meistens zu Hause sind.

Fremden nicht vertrauen: Bürger sollten keine Fremden in die Wohnung lassen. Unbekannte sollen zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um Hilfe rufen: Gegen zudringliche Besucher sollen sich die Menschen energisch wehren. Die Besucher könnten beispielsweise laut angesprochen werden – oder auch um Hilfe rufen.

Mit Nachbarn sprechen: Bürger sollen mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung treffen, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Dienstausweis verlangen: Amtspersonen sollten grundsätzlich den Dienstausweis vorzeigen. Menschen sollten diesen sorgfältig prüfen – auf Druck, Foto und Stempel. Im Zweifel kann die entsprechende Behörde telefonisch Auskunft geben. Die Telefonnummer sollten Betroffene selbst heraussuchen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Keine Geldwechsler: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Betroffene sollen umgehend die Polizei rufen, wenn derartige Personen auftauchen.

Nur bestellte Handwerker reinlassen: Bürger sollten nur Handwerker in die Wohnung lassen, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Nicht alles annehmen: Außerdem sollte für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegengenommen werden, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Keine Unterschrift setzen: Menschen sollten keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen geben.

Geld nicht wechseln: Geld sollte niemals an der Haustür gewechselt werden. zg