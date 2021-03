Oftersheim. Eine 49-jährige Oftersheimerin wurde am Samstagnachmittag Opfer einer Betrugsmasche, die gerade jetzt in der bevorstehenden Frühlingszeit Konjunktur haben könnte, warnt Pressesprecher Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim. Hierbei geben sich Betrüger als Schädlingsbekämpfer aus und kassierte mehrere hundert Euro. Wie genau dieser Fall ablief und was die Polizei rät, lesen Sie hier.

