  Falscher Schädlingsbekämpfer in Oftersheim unterwegs

Oftersheim. Eine 49-jährige Oftersheimerin wurde am Samstagnachmittag Opfer einer Betrugsmasche, die gerade jetzt in der bevorstehenden Frühlingszeit Konjunktur haben könnte, warnt Pressesprecher Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim. Die Frau hatte schon seit geraumer Zeit ein Ungezieferproblem in der Dusche. Deshalb schrieb sie am Freitag über eine im Internet gefundene Seite einen Kammerjäger an.

Noch am gleichen Tag erschien ein Mitarbeiter der vermeintlichen Kammerjäger-Firma in der Uhlandstraße. Nachdem die Bewohnerin vorab mehrere hundert Euro für die Dienstleistung bezahlt hatte, besprühte der vermeintliche Ungeziefer-Bekämpfer das Badezimmer mit einem Desinfektionsmittel. Mit dem Hinweis, das Bad zwei Stunden nicht betreten zu können, verabschiedete sich der Betrüger.

Als sie an den Handwerker noch Rückfragen hatte und seine hinterlassene Handy-Nummer anwählte, stellte die Frau fest, dass die Nummer nicht vergeben ist. Auch die von dem Unbekannten angegeben Firmenadresse war falsch. Daraufhin erstattete die Geschädigte Anzeige beim Polizeirevier Schwetzingen.

Der falsche Schädlingsbekämpfer wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, kurze, schwarze Haare; Vollbart, Mund-Nase-Schutz, schwarze Arbeitshose und schwarzer Pulli mit Daimler-Benz-Logo. Auffällig waren seine goldenen Schnürschuhe. Er war mit einem braunen Opel-Astra-Kombi mit dem Kfz-Kennzeichen „DN“ gekommen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44 oder mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen.

