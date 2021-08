Familie Szymzack wird neuer Pächter bei der SG Oftersheim

Oftersheim. Nachdem Erika und Willi Klefenz gesundheitsbedingt die Bewirtschaftung des Clubhauses nach 19 Jahren abgaben (wir berichteten), ist nun ein neuer Pächter gefunden worden. Das teilt der SG Oftersheim mit. Die Familie Szymzack sind keine Unbekannten in der Region – sie sind Inhaber des „Verlan“ in Schwetzingen beim Bellamar. Da die Infrastruktur der Gastro im SGO-Clubhaus aufgrund von Amtsvorgaben überholt werden muss, wird das Clubhaus derzeit renoviert. Die Eröffnung ist für Herbst geplant und wir werden an dieser Stelle über die Fortschritte berichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Übergang hat der neue Pächter einen Schankwagen vor der Terrasse postiert und versorgt Gäste und Mitglieder mit Getränken und kleinen Snacks.