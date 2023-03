Familiennachmittag beim Frühlingsfest in Oftersheim

Oftersheim. Zur Eröffnung am Samstag sahen die Bedingungen für das Frühlingsfest auf dem Festplatz an der Roland-Seidel-Halle nicht unbedingt rosig aus. Statt Sonnenschein gab es Regen und so war es am frühen Nachmittag noch recht leer.

Besser meinte es die Witterung da schon am Sonntag mit der Gemeinde. Nicht nur der Sommertagszug und die Winterverbrennung standen unter einem guten Stern, auch beim Frühlingsfest fand sich anschließend an diese beiden Traditionsveranstaltungen einiges an Laufpublikum ein.

Nun bleibt für die Veranstalter zu hoffen, dass der finale Frühlingsfesttag – dieser Dienstag – etwas stabiler, gemütlicher und vor allem im Gegensatz zum Montag schneefrei ausfällt. Denn da öffnet der Festplatz ein letztes Mal um 13 Uhr und der Rummel steht bis 20 Uhr noch einmal zur Verfügung. Eine längere Öffnung ist unter der Woche nicht möglich.

Wie bei Feierlichkeiten dieser Couleur üblich gibt es am Dienstag vergünstigte Preise, wenn die Schausteller zum Familiennachmittag laden. Neu dabei ist diesmal im Übrigen der Anbieter der Autoscooter. Und somit bleibt noch die Hoffnung auf einen Tag mit Sonnenschein.