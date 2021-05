Farbschmierereien an Gebäudefassaden - Polizei bittet um Hinweise

Oftersheim. Mehrere Gebäudefassaden, bauliche Anlagen sowie ein Fahrzeug in der Oftersheimer Ortsmitte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit gelber Sprühfarbe beschmiert worden.

AdUnit urban-intext1

Wie die Polizei mitteilt, beschmierten die bislang unbekannten Täter die Rückseite des Gemeindehauses in der Bismarckstraße ebenso mit Tags wie den Türrahmen des dortigen Hintereingangs und den Briefkasten. Auf die Plane eines hinter dem Gebäude abgestellten Pkw-Anhängers wurde zudem ein Hakenkreuz aufgesprüht. Auch im Bereich der Mannheimer Straße konnten an einer Hausfassade und an einem dort geparkten Fahrzeug sowie an der Gebäuderückseite einer Schule und an mehreren Stromverteilerkästen Tags sowie verfassungswidrige und religiöse Symbole festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nach Polizeiangaben derzeit noch nicht bekannt. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621/1 74 44 44 zu melden.