Fasching in St. Kilian

Oftersheim. Darf ich in der Kirche eigentlich lachen? Darf ich in die Kirche verkleidet kommen und wird in der Kirche überhaupt Fasching gefeiert? Diese Fragen stellen sich sicherlich nicht nur Kinder, sondern auch viele erwachsene Gläubige. Am Freitag, 10. Februar, gibt es ab 18 Uhr in der St.-Kilian-Kirche in Oftersheim Antworten auf diese Fragen, denn an diesem Tag findet ein Faschingsgottesdienst für Kinder und Erwachsene statt.

Eine Verkleidung wird ausdrücklich erwünscht. „Der Kinderchor hat viele tolle Lieder einstudiert und natürlich darf eine Büttenrede nicht fehlen“, lädt das organisierende Familien-Gottesdienst-Team von St. Kilian ein. „Kommt und lasst euch überraschen.“ zg