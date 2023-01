Faschingsparty am „Schmudo“ in Oftersheim

Oftersheim. Der schmutzige Donnerstag, abgekürzt „Schmudo“, steht bevor. Am Donnerstag, 16. Februar, beginnt die Ü18-Faschingsparty in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalz-Halle) um 20 Uhr mit den „who2ladies“. Für diese unter jungen Menschen sehr beliebte Sause, die bis 2 Uhr nachts für Stimmung sorgen soll, gibt es am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr eine einmalige Vorverkaufsaktion für die begehrten Tickets.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer den Termin verpasst, kann ab 30. Januar bei Haushaltswaren Oetzel für 22 Euro Karten erwerben – oder gegebenenfalls an der Abendkasse (25 Euro). Organisiert wird der „Schmudo“ vom Vereinskartell Oftersheim. Eine Happy Hour und Kostümprämierung gehören am Abend dazu.