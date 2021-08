Feier für Malaika Mihambo am Montagabend

Oftersheim. Der Countdown läuft: Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird an diesem Montag, 23. August, ab 17 Uhr auf dem Sportplatz des TSV-Oftersheim begrüßt. Nach ihrem Sieg in Tokio hatte die Ausnahmeathletin erst mal ein paar Tage für sich und ihr engeres Umfeld genutzt.

Zur Feier auf dem Sportplatz in der Jahnstraße lädt der Verein gemeinsam mit der Gemeinde ein. „Bei gutem Wetter erwarten wir etwa 1000 Gäste“, erklärt Stefan Lauff vom TSV.

Maskenpflicht und 3-G-Regel

Der Empfang beginnt nach Angaben der Gemeinde um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Für die Besucher gilt auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht – außerdem müssen sie getestet, geimpft oder genesen sein. Die Olympionikin wird vermutlich gegen 18 Uhr die Bühne betreten. Eröffnet wird der Empfang, der bei jedem Wetter stattfinden soll, um 17 Uhr durch Bürgermeister Jens Geiß und Klaus Donderer vom TSV. Geplant sind außerdem Interviews mit Vertretern des Deutschen und des Badischen Leichtathletikverbandes sowie Sportler des TSV. Außerdem spielt die regionale Band „The Chaotics“.

Um die Kontaktverfolgung zu ermöglichen, sind Besucher verpflichtet, sich am Eingang zum Gelände mit der Luca-App beziehungsweise einem Kontaktformular zu registrieren. Einlass ist am Haupteingang und am Waldspielplatz. nina

