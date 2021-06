Feierlichkeiten im Internet

Oftersheim. Die Trauerfeierlichkeiten für Dekan i. R. Wolfgang Gaber beginnen am Freitag, 18. Juni, mit einem Requiem um 18.30 Uhr, das aus dem Freiburger Münster live übertragen wird unter www.ebfr.de. In Freiburg wirkte er von 2011 bis 2018 als Ehrendomherr und Dompfarrer.

Am Montag, 21. Juni, finden dann ein Requiem und die Beisetzung ab 11 Uhr in seiner Heimatgemeinde Oftersheim statt, eine Liveübertragung gibt es unter www.kath-se-schwetzingen, www.oftersheim.de oder über den privaten Fernsehsender RNF.

Die Trauerfeierlichkeiten leitet Weihbischof Dr. Peter Birkhofer. Die katholische Kirchengemeinde bittet um Verständnis, dass die Teilnahme an den liturgischen Feiern in Oftersheim Corona-bedingt nur auf persönliche Einladung erfolgen kann. Am Montag, 21. Juni, werden um 10.45 Uhr alle Glocken der katholischen Kirchen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt läuten und zum Gebetsgedenken für Wolfgang Gaber einladen. zg