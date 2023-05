Feiern mit Spargel

Oftersheim. Veranstaltungen hat Oftersheim freilich schon einige, doch den Freien Wählern im Ort ist aufgefallen, dass es bisher kein Fest rund um den Spargel gegeben hat – und das ändern sie an diesem Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr lädt die Vereinigung am 7. Mai in die Mannheimer Straße 59 ein.

Das Spargelfest soll Raum für Essen und Beisammensein bieten – für Kinderunterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Für die Freien Wähler ist der Grundgedanke, eine Veranstaltung zu etablieren, die zukünftig jedes Jahr stattfinden kann. Das große Ziel ist es, so Gemeinderätin und Vorsitzende des Ortsvereins Kerstin Schnabel, in der Gemeinde präsent zu sein und den Bürgern einen Raum zu bieten, um ins Gespräch zu kommen. lh