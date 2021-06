Fernwärme einige Stunden abgestellt

Oftersheim. Die Fernwärmeversorgung wird am Montag, 21. Juni, im Wohngebiet Nord-West in der Zeit von 8 bis gegen 16 Uhr abgestellt. Grund für eine vorübergehende Unterbrechung ist die Einbindung der neuen Fernwärmeleitung in der Helmholtzstraße, die zur Verbesserung der Fernwärmeversorgung in diesem Bereich derzeit neu gebaut wurde. Das teilen die Stadtwerke Schwetzingen mit.

AdUnit urban-intext1

„Wir werden die Fernwärmeversorgung nur so lange unterbrechen, bis die entsprechenden Arbeiten erledigt sind“, informiert der Leiter des Technischen Stadtwerke-Teams, Olaf Türke, und betont, „dass wir und die beauftragten Baufirmen darum bemüht sind, die Bauarbeiten zügig durchzuführen, um die Versorgung schnellstmöglich wieder zu gewährleisten.“

Falls es Fragen geben sollte oder weitergehende Informationen gewünscht werden, kann man sich unter der Telefonnummer 06202/6 05 07 20 an die Technische Abteilung der Stadtwerke Schwetzingen wenden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. zg