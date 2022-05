Fest zwischen Waldtieren

Oftersheim. Es ist so weit: Der Förderkreis Wildgehege-Oftersheim lädt am Sonntag, 22. Mai, von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten zum großen Familienfest, dem „Frühlingserwachen“, am Heuweg zwischen den Wildgehegen ein. Angeboten werden wie üblich die leckeren Wildschweinbratwürste, gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Für ausreichend Sitzmöglichkeiten wird gesorgt sein, damit es auch ein gemütlicher Nachmittag werden kann.

Bei den älteren Wildschweinen stellt sich langsam der Frühling ein. Sie haben ihr dickes, zotteliges „Winterfell“ verloren. Auch werden bald Frischlinge erwartet, die anfangs aber noch von ihren Bachen gut bewacht oder getarnt zwischen den Holzstämmen liegen werden. Jedoch: Wenn man etwas Geduld aufbringt und das notwendige Glück hat, wird man sie beim Herumtollen sehen können.

Nachwuchs beim Rotwild

Auch der alte Hirsch und sein Sohn haben ihr Geweih Ende März abgeworfen. Erstaunlich ist jedoch, wie schnell das neue Gehörn nachwächst. Pünktlich zum Fest haben wir Nachwuchs im Rotwildgehege bekommen: zwei Hirschkälber. Noch sind sie schüchtern und verstecken sich. Mit einem geschulten Auge kann man sie jedoch entdecken. Bald werden sie mit ihren älteren Geschwistern herumspringen.

Aufgrund der spontanen Entscheidung, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein „Frühlingserwachen“ am Wildgehege durchzuführen, war es dem Förderverein zeitlich leider nicht mehr möglich, eine Erwachsenen-Tombola und Kinder-Tombola zu organisieren. Jedoch sei so viel schon verraten, beim nächsten Frühlingserwachen wird es tolle Preise zu gewinnen geben.

Um 14.30 Uhr heißt es dann wieder „Fütterung der Wildschweine“!

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken dienen dem weiteren Erhalt der Wildgehege. Über jede weitere Spende freut sich der Verein. Die Mitglieder des Festausschusses sind schon akribisch mit den diversen Vorbereitungen beschäftigt und hoffen nun auf schönes Wetter und natürlich auf möglichst viele Besucher.

Wer backt noch Kuchen?

Für das Fest braucht der Förderkreis noch viele fleißige Bäckerinnen und Bäcker, die mit einer Kuchenspende unterstützen möchten. Abgegeben werden können die Kuchen am Veranstaltungssonntag ab 10.30 Uhr direkt beim Pavillon zwischen den Wildgehegen. Falls dies nicht möglich ist, holen die Organisatoren den Kuchen auch bei den Spendern zu Hause ab – Kontakt unter Telefon 06202/59 33 34. zg

Info: Fotos aus dem Wildgehege unter www.schwetzinger-zeitung.de

