Feuerstelle in Oftersheim ist gesperrt

Oftersheim/Kreis. Die erste Hitzewelle des Jahres rollt über Baden-Württemberg. Auch im Rhein-Neckar-Kreis herrschen seit einigen Tagen Temperaturen jenseits der 30 Grad, die auch nachts nicht merklich unter die 20-Grad-Marke fallen. Die einhergehende Wärmebelastung kann nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Waldökosysteme gefährlich werden. Auch weggeworfene Glasflaschen können in Verbindung mit Sonnenlicht ganze Waldbrände auslösen, da sie wie ein Brennglas wirken.

Damit es so weit nicht kommt, sperrt das Kreisforstamt bis auf Weiteres die Feuerstellen und Grillplätze in der Rheinebene. Betroffen davon ist auch der Oftersheimer Wald, aber auch die Wälder auf den Gemarkungen Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Plankstadt, Reilingen und Schwetzingen.

Das Ordnungsamt der Kommune weist darauf hin, dass das Grillverbot entsprechend kontrolliert wird. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. „Wir beobachten die Lage im Wald seit einigen Tagen. Leider ist insbesondere in der Rheinebene keine Verbesserung in Sicht“, erklärt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. Die Gefahren und Auswirkungen eines unkontrollierten Feuers im Wald wären zu fatal, denn Feuer bedroht nicht nur den Lebensraum von Tieren und Pflanzen, sondern kann auch auf waldnahe Wohnhäuser übergreifen und die Bevölkerung gefährden. Gleichzeitig vernichtet es Rohstoffe, gespeicherte Energie und setzt in Bäumen gebundenes CO2 frei.

Bußgeld bei Missachtung

Das Kreisforstamt weist auch auf das gesetzliche Rauchverbot im Wald im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober hin. Die vorsätzliche oder fahrlässige Missachtung der Sperrung oder des Rauchverbots im Wald können Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern nach sich ziehen. Das Kreisforstamt bittet um Einhaltung der Sperrung und ruft dazu auf, entdeckte Schadfeuer im Wald per Notruf der Feuerwehr oder der Rettungsleitstelle unter der Notfallnummer 112 zu melden.

