Feuerwehr und DRK auf Namenssuche

Oftersheim. Zu Beginn war der Name „Rettungszentrum“ als Arbeitstitel gedacht. Doch dieser Titel hatte in den vergangenen fünf Entstehungsjahren eine Art Etablierung erfahren, so dass die Verwaltung nun dem Gemeinderat vorschlug, den Neubau, der die Freiwillige Feuerwehr und den Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beherbergt, auch offiziell so zu benennen. Ein Ansinnen, das am Dienstagabend nach kurzer Diskussion vertagt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verwaltung wisse, so Bürgermeister Jens Geiß, dass dies gegen den Willen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr geschehe. Deren früherer Kommandant und SPD-Gemeinderat Rüdiger Laser habe immer wieder betont, dass der Name „Rettungszentrum“ irreführend sei und der Bevölkerung suggeriere, dass es sich um eine ständig besetzte Wache handle – was nicht der Fall sei. Als Kompromiss wurde den Nutzern eingeräumt, ihren jeweiligen Gebäudeteil selbst zu benennen.

Am Ratstisch setzte sich aber schnell die Meinung durch, dass sie sich auf einen Namen einigen sollten, in dem sich beide finden. Nicht wenige Ratsmitglieder waren zwar skeptisch, doch die Chance sollte genutzt werden. Feuerwehr und DRK haben nun vier Wochen, sich auf einen Namen zu einigen. ske

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2