Oftersheim. Die Freiwillige Feuerwehr räumt an diesem Samstag, 9. April, um 18 Uhr ihren bisherigen Standort und bezieht gegen 18.30 Uhr das neue Feuerwehrhaus per Blaulichtumzug. „Wir laden die Bevölkerung ein, unserem kurzen, aber wohl emotionalen Umzug am Straßenrand beizuwohnen“, schreibt die Feuerwehr in der Ankündigung zum Umzug.

Im Anschluss werden die Brandbekämpfer den Abend im Feuerwehrhaus ausklingen lassen.

