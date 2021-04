Oftersheim. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Oftersheimer Gemeinderat zahlreiche finanzielle Details besprochen. So nahm der Gemeinderat zunächst Kenntnis vom Abschluss der allgemeinen Finanzprüfung für die Jahre 2014 bis 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg und von der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2016. Das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte der Hardtgemeinde eine uneingeschränkte Abschlussbestätigung erteilt.

AdUnit urban-intext1

Des Weiteren genehmigte der Gemeinderat einstimmig die Rückzahlung eines Darlehens bei der KfW-Bankengruppe zum Ende der Zinsbindung am 15. Mai in Höhe von knapp 109 000 Euro. Die Gemeinde hatte den Investitionskredit 2011 für die energetische Sanierung des Gemeindewohngebäudes Eichendorffstraße 1/3 aufgenommen. Die Tilgung des KfW-Darlehens ist in der aktuellen Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Nach Rückzahlung beträgt der aktuelle Schuldenstand dann rund zwei Millionen Euro beziehungsweise 163,48 Euro pro Einwohner.

Spenden an die Kommune oder deren Einrichtungen dürfen nur unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats angenommen werden. Das Gremium freute sich über 150 Euro von einer Privatperson. Die Spende ist für den Asylkreis bestimmt. vw