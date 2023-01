Flohmarkt rund ums Kind

Oftersheim. Endlich ist es wieder so weit: Die evangelische Kindertagesstätte Fohlenweide lädt an diesem Samstag, 21. Januar, von 13 bis 15 Uhr zum beliebten Flohmarkt in die Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) ein. Die „Kita“, im August 1990 bereits gegründet, gilt als organisationserfahren. Das Team um Leiterin Sabine Hillengaß und der Elternbeirat planen diesen Nachmittag, bei dem es Kaffee und Kuchen gibt.

Im Blickpunkt stehen unterdessen die zu verkaufenden und zu kaufenden Sachen: Von Kleidern, Winterjacken, Tafeln, Lernspielzeugen bis hin zu Kindersitzen ist alles dabei. Wer selbst einen Verkaufstisch haben möchte, ist für elf Euro Standgebühr plus einen selbst gebackenen Kuchen dabei. Anmelden kann man sich telefonisch unter den Telefonnummern 06202/9549487 und 0175/9752095). Kleiderstange, Wäscheständer und ein Tisch (zirka 1,50 Meter) sind für die Standbetreiber erlaubt, Tapeziertische hingegen nicht.

Einlass für die Verkäufer ist ab 11 Uhr, Käufer und Besucher kommen ab 13 Uhr in die Halle rein. jog