Florale Geschenke zum Muttertag

Oftersheim. Muttertag steht vor der Tür. Deshalb hat „Ingeborgs Floristikwerkstatt“ am Wochenende Extra-Öffnungszeiten eingerichtet. Der Fachbetrieb in der Luisenstraße 5 hat am Samstag, 8. Mai, von 8 bis 14 Uhr und am Muttertag, 9. Mai, selbst von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Inhaberin Ingeborg Keller empfiehlt Vorbestellungen von Blumensträußen, Gestecken und anderen floralen Kreationen, um Wartezeiten zu vermeiden und um die Hygienevorschriften besser einhalten zu können. Die Ausgabe erfolgt über einen separaten Schalter. Vorbestellungen über Telefon 06202/57 48 48, E-Mail ingeborgsfloristik@t-online.de oder Whatsapp 0163/3 62 71 34. ali