Flügelschlag des Schmetterlings

Das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen, es ist die einzige.“ Das sagte einst Albert Schweitzer. Damit hat er zwar nicht – einem Nostradamus gleich – die Wahl und die anschließende Kerwe in Oftersheim speziell vorausgesagt, doch er hat ein allgemeingültiges Prinzip formuliert, dass in der Gemeinde ganz offensichtlich gelebt wird.

Natürlich kann man sagen, Jens Geiß habe nichts anderes gemacht, als sein Vorgänger im Amt, Helmut Baust, ihm vorgelebt hat – als er einst zusammen mit seinem Nachfolger in spe bei der Kerwe den Fassanstich vorgenommen hat.

Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied: Baust ist damals nach der Kerwe von sich aus in den Ruhestand gewechselt, Geiß wurde abgewählt. Da zeugt es von Größe, ganz selbstverständlich mit seinem bisherigen Kontrahenten in den letzten Tagen des Dienstes das Podium der Kerwe zu teilen. Sie meinen, das wäre eine Selbstverständlichkeit? Leider nein.

In den vergangenen Monaten zeigte sich immer wieder, dass ein demokratisch gewünschter Wechsel aus reinem – zumeist persönlichem – Machtkalkül gerne mal angezweifelt wird. Da wird schnell von gestohlenen Wahlen gesprochen, von Wählern, die nicht wissen, was sie tun. Herr Geiß: Seien Sie stolz, denn sie können ein Vorbild sein für alle Trumps und Bolsonaros dieser Welt. Auch wenn die Bürgermeisterwahl in Oftersheim nur der Flügelschlag eines Schmetterlings im Weltgeschehen ist.