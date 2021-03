Oftersheim. Kommunen wollen gestaltet sein. Ein Satz, den wahrscheinlich jeder Bürgermeister unterschreiben würde. Doch allzu oft fehlen den Verantwortlichen vor Ort ausreichend Mittel, um aus Plänen Wirklichkeit werden zu lassen. Das liegt nur zum Teil daran, dass Gemeinden und Städte in Sachen Steuerquellen verschieden aufgestellt sind. Nicht jede Kommune, sagt der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß, habe einen Weltmarktführer auf der Gemarkungsgrenze.

Zum anderen liegt es auch daran, dass Steuereinnahmen in Deutschland hierarchisch strukturiert sind. Das heißt, Geld wird vor allem oben eingenommen und nach unten verteilt. Wenn eine Gemeinde dann keine potenten Steuerzahler hat, werden Geldflüsse schnell zu Rinnsalen, was den Gestaltungsspielraum klar einschränkt. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde neben anderen Systemen auch das Werkzeug Fördertopf geschaffen. Dabei beteiligen sich Bund und Land anteilig an Kosten von zuvor genau definierten Projekten – so etwa wie an der Schulentwicklung oder an Ortskernsanierungen.

Und genau hier kam Oftersheim jetzt zum Zuge. Erhält die Gemeinde, das bestätigt der Bürgermeister, doch 760 000 Euro für die Entwicklung der Theodor-Heuss-Grundschule in eine Ganztagsgrundschule und darüber hinaus Mittel zur Ortskernsanierung. Im Gespräch mit der Schwetzinger Zeitung betont Geiß jedoch, dass Fördermittel auch ihre Schattenseiten hätten. Denn ein Mittelzufluss aus Fördertöpfen bedeute doch auch immer, dass die Gemeinde selbst Geld in die Hand nehmen müsse.

Ein Bürgermeisterkollege habe einmal nur halb im Scherz erklärt, dass er pleitegehe, wenn noch ein einziges Förderprogramm aufgelegt werde. Natürlich ist das etwas überspitzt, aber hier findet sich ein Grund, warum Mittel aus Fördertöpfen nicht immer komplett abgerufen werden. Im Fall der Theodor-Heuss-Schule belaufen sich die Gesamtkosten auf über zwei Millionen Euro. Die 760 000 Euro seien also nur etwas mehr als ein Drittel der Kosten.

Mensa und neues Raumkonzept

Trotzdem seien die Gelder hier natürlich hoch willkommen. Die Schule müsse an ihr neues Ganztagsanforderungsprofil angepasst werden. Dazu gehörten eine Mensa und ein neues Raumkonzept, das auch Lernen in Kleingruppen erlaubt. Stillstand bedeute in diesem Fall auf lange Sicht Rückschritt. Und das würde der Gemeinde am Ende mehr schaden als die rund 1,3 Millionen Euro weniger im Haushalt. Im Fall der Schule bedeutet es sogar mehr Sicherheit. Wurde mit einem Teil der Maßnahmen doch der vorbeugende Brandschutz verbessert. Sichtbarstes Zeichen dafür ist die neue Außenfluchttreppe.

Auch die Fördermittel für die Ortskernsanierung seien nicht nett zu haben, sondern elementar wichtig für die Zukunft einer Gemeinde. Im Endeffekt, so Geiß, gehe es hierbei um den Erhalt der Ortsmitte als lebendiger Mittelpunkt. „Wir verhindern damit das Ausbluten der Ortsmitte.“ Wobei Geiß betont, dass man hier erst ganz am Anfang stehe.

Derzeit liefen Voruntersuchungen, mit denen potenzielle Sanierungsprojekte umrissen würden, dann folge wohl Ende des Jahres der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat und erst dann könnten Fördermittel beantragt werden. „Und zwar, das ist wichtig zu wissen, von privaten wie öffentlichen Trägern.“ Neben Bestandsschutz und auch Verschönerungen gehe es hierbei auch um energetische Sanierungen. Wenn Corona es zulasse, sei im Mai ein Bürgerinformationsabend geplant. So richtig gut, dass räumte Geiß ein, sehe es aber nicht aus. „Er wird wohl eher verschoben.“

Aber die Mittel kommen und sie helfen Oftersheim auf dem Weg in die Zukunft. Fördermittel, daran ließ der Bürgermeister am Ende des Gesprächs keinen Zweifel, seien enorm wichtige Werkzeuge für eine gelingende Zukunft. Und zwar für alle. Genau wie der Länderfinanzausgleich, der heute anders heißt, aber immer noch existiert, dienen diese verschiedenen Fördertöpfe dem Ziel, dass in allen Bundesländern für gleichwertige Lebensverhältnisse und möglichst gleich verteilte Chancengerechtigkeit gesorgt werden soll. Gemeinsam, so Geiß, komme man eben immer besser voran.