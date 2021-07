Förderkreis unterstützt

Oftersheim. Die Menschen in den von der Flut betroffenen Gebieten sind immer noch auf Hilfe angewiesen. Etliche Helfer sind vor Ort und packen mit an. Die Solidarität ist im ganzen Land zu spüren. Aktuell seien viele Sachspenden vor Ort angekommen, aber die finanzielle Hilfe fehlt noch.

Deshalb will auch der Förderkreis der SG Oftersheim einen kleinen Beitrag leisten, um den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Während der Mannschaftsvorstellung der SGO und dem Pokalspiel am vergangenen Sonntag hat die Vorsitzende, Erika Klefenz, die Gäste um einen kleinen Obolus gebeten. So kamen 358,88 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde vom Förderkreis auf 400 Euro aufgestockt und an die Flutopfer 2021 überwiesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Förderkreis der SGO bedankt sich bei den Spendern. zg