Förderkreis Wildgehege: Hauptversammlung wird abgesagt

Oftersheim. „Wir bedauern, die für diesen Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr angesetzte Jahreshauptversammlung des Förderkreises Wildgehege im Bürgersaal, Eichendorffstraße 2, absagen zu müssen“, schreiben die Verantwortlichen des Förderkreises in einer entsprechenden Pressemitteilung. Aufgrund der rasant steigenden Zahlen der Corona-Infizierten auch vor Ort habe sich der Vorstand dazu kurzfristig entschieden. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekanntgeben.

Anregungen und Wünsche der Mitglieder nimmt die Förderkreisvorsitzende Ulrike Krause unter Telefon 06202/59 33 34 oder per E-Mail an wildgehege-oftersheim@web.de entgegen.

