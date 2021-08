Folge der Pandemie: Viele Familien wollen einen Schrebergarten

Klimawandel, gesunde Ernährung, Stressabbau, sinnvolle Freizeitgestaltung mit der ganzen Familie, lebenswerte und erlebenswerte Zukunft für die Kinder, Pestizide, Herbizide und Umweltverschmutzung, Corona - Schlagwörter und Begriffe die uns tagtäglich überall begegnen und uns nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Handeln bewegen sollten. Das Umdenken, der Umgang mit Ressourcen, selbst angebautem Obst und Gemüse, Lebensmitteln aller Art, hat seit Corona immens zugenommen.

Die Nachfrage nach der eigenen, wenn auch gepachteten, Scholle stellt die heimischen Kleingartenvereine vor große Probleme. Die Anzahl der Gärten ist örtlich begrenzt und nicht wahllos erweiterbar. Beim Gartenbauverein Oftersheim musste die Warteliste aufgrund der hohen Anmeldezahlen zeitweise geschlossen werden. Auf solchen Interessentenlisten finden sich in der Regel 30 bis 40 zukünftige Gärtner. Mittlerweile sind es pro Monat zehn weitere Familien.

Gut fürs Klima: Auch Sonnenblumen wachsen in einer Parzelle. © Dolezal

Nur bei Parzellenaufgabe, Todesfällen oder Kündigungen kann eine Weitergabe erfolgen. Jährlich etwa zehn Parzellen von 160 in Oftersheim. Somit ergibt sich eine Wartezeit von mindestens vier bis fünf Jahren. Hinzu kommt, dass bei jeder Übergabe ein Wertermittlungsprotokoll erstellt wird, aus dem ersichtlich ist, welchen Wert die Bepflanzung oder die Laube darstellt. „Das Gärtnern erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Kombination aus Erholung, körperlicher Betätigung im Freien und dem Anbau von gesundem Obst kann es mit jedem Wellnessprogramm aufnehmen“, erklärt Hermann Dolezal vom Gartenbauverein, „im Zeichen von Bio-Boom und gesteigertem Ernährungsbewusstsein gilt der gute alte Gartenanbau wieder als schick und trendy - in Corona-Zeiten sogar als notwendig. Kleingartenvereine stehen für mehr Umweltgerechtigkeit und soziales Engagement“, so der Vorsitzende des neu gegründeten Bezirksverbandes der Gartenfreunde Rhein-Neckar-Bergstraße. Wann der Biergarten „zur Gartenlaube" wieder öffnet, ist allerdings noch nicht entschieden. „Wegen der Corona-Pandemie hätte es jetzt für die kommenden zwei Monate keinen Sinn gemacht, aber wir hoffen, dass wir für die Wintermonate jemanden finden, der die Gartenlaube bewirtschaftet“, erklärt Kleingärtner Dolezal.

Für Interessierte will er kurz den Unterschied zwischen Initiativen und Kleingärtnern beleuchten: „Viele Freizeitgarteninitiativen wie Urban-Gardening-Gruppen oder auch Selbsternte-Angebote der Landwirtschaft sind freie, nicht organisierte Zusammenschlüsse mit dem Ziel, wenigstens auf kleinem Raum gärtnerischen Anbau zu betreiben. „Kleingärtner sind jedoch in Vereinen organisiert und verhelfen bestimmten Personengruppen, wie finanziell schlechter gestellten oder zunehmend jungen Familien zu einem eigenen Garten. Zumal hier die Pachtgelder gesetzlich begrenzt sind.“

Bauernregeln treffen nicht mehr zu

Nun verändert nicht nur die Corona-Pandemie den Blick auf die Kleingärten, auch der Klimawandel gilt als Herausforderung für alle, die sich in Beruf oder Freizeit mit dem Garten beschäftigen - dies beweisen uns zunehmend die heißen Sommer und die Verschiebung der Temperaturverhältnisse im Europäischen Raum.

Dabei erinnert der Experte an alte Bauernregeln, die heutzutage gar nicht mehr so zutreffen. Im Märzen der Bauer die Rösser einspannt? Die Eisheiligen? Die Pflege und der Schnitt von Obstgehölzen zu ganz bestimmten Zeiten? Diese haben sich in den vergangenen Jahren um Wochen verändert. Hitze - und vor allem Trockenheit - machen auch die modernen, vorgeblich pflegeleichten, Gärten aus Rasen und immergrünen Gehölzen zu gärtnerischen Intensivpatienten. Und auch die, zwischenzeitlich großteils verbotenen Schottergärten demonstrieren mit der zurückgestrahlten Wärme und der über ihnen flimmernden, aufgeheizten, staubtrockenen Luft eindrücklich ihre Nachteile für das Siedlungsklima.

Während sich die teilweise interessengesteuerte Wissenschaft noch über die Ursachen des Klimawandels streitet und die Politik mühsam um mögliche Maßnahmen zu dessen Begrenzung ringt, müssen sich Landwirtschaft und Gartenbau auf die sich abzeichnenden Veränderungen einstellen mit neuen Sorten, angepasster Pflege und sicher auch ganz neuen Kulturpflanzarten.

Viele, früher nur im Mittelmeerraum beheimatete Pflanzen, gedeihen zwischenzeitlich prächtig bis in den Norden unseres Landes. Auch das Erscheinungsbild der Gärten wird sich deshalb in naher Zukunft ändern, weiß Dolezal. zg/nina