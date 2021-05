Frauenunion verteilt Rosen

Oftersheim. Mütter sind im Besonderen gefordert. Innerhalb der Familie, aber auch im Beruf, der oftmals parallel zum Familienleben reibungslos funktionieren muss. Gerade in Corona-Zeiten sind die Herausforderungen noch um ein Vielfaches größer, als zuvor, heißt es in einer Mitteilung der Frauenunion Rhein-Neckar, die den Müttern für ihre geleistete Arbeit in Form einer Rose danken möchte.

AdUnit urban-intext1

Die Mitglieder stehen an diesem Freitag, 7. Mai, auf dem Oftersheimer Wochenmarkt, die Mütter dürfen sich Corona-konform eine Rose mit der dazugehörenden Karte gerne selbst nehmen. „Wir wünschen allen Müttern und Frauen mit ihren Familien einen schönen Muttertag und weiterhin viel Gesundheit“, heißt es abschließend. zg