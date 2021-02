Oftersheim. Holger Fritz aus Oftersheim, Landtagskandidat der Freien Wähler für die Wahlkreise Schwetzingen und Wiesloch, lädt zur vierten virtuellen Podiumsdiskussion am heutigen Mittwoch, 24. Februar, um 19 Uhr, ein. Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Bernd Barutta, wird mit der Landtagsabgeordneten und Generalsekretärin der bayerischen Freien Wähler, Susann Enders, und dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden Klaus Wirthwein die programmatischen Schwerpunkte für die Arbeit im Landtag vorstellen. Darüber hinaus wird Susann Enders einen praktischen Einblick in die Landtagsarbeit in Bayern geben und verdeutlichen, wie sich eine neue Fraktion Respekt im Landtag verschaffen kann.

Daran wird sich eine Debattenrunde anschließen, in der die Teilnehmer ihre Fragen an die Podiumsgäste richten können.

Einwahldaten für die Zoom-Konferenz mit Kenncode: 006535. Die Diskussion kann auch über den Youtube-Kanal der Freien Wähler Baden-Württemberg live verfolgt werden.