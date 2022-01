Freiwillige Feuerwehr Oftersheim: Für das Wohl jedes Einzelnen im Einsatz

Oftersheim. Corona verändert vieles – Nachdem pandemiebedingt schon die Familienabende 2020 und 2021 nicht angeboten werden konnten und dementsprechend auch kein Rahmen für die Ehrungen verdienter Mitglieder gegeben war, entschied sich der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oftersheim Andrea Danieli, eine Ehrungsmatinee unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regularien zu veranstalten.

Aufgrund der derzeit ausgerufenen Warnstufe II konnten bei dieser Veranstaltung allerdings nur die zu ehrenden Personen mit Begleitung, Bürgermeister Jens Geiß, die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes und Feuerwehrsachbearbeiterin Kathrin Beier sowie ein paar wenige Kräfte der Wehr eingeladen werden. Dabei wurde darauf geachtet, dass alle Gäste geimpft und getestet waren. Weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren online zugeschaltet.

Die Geehrten 65 Jahre: Georg Wiesner. 55 Jahre: Herbert Gieser, Manfred Rösch und Karl Wöllner. 50 Jahre: Wolfgang Geiß und Hans-Jürgen Munk. 45 Jahre: Helmut Wiegand. 25 Jahre: Michael Kreichgauer und René Suhrweier. zg

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Silvio Schädel konnte die Ehrungen nicht persönlich vornehmen. Trotz einer Sitzung des Kreisfeuerwehrverbandes ließ es sich der Vorsitzende aber nicht nehmen, online einige Worte des Dankes an die zu Ehrenden zu richten. Andrea Danieli zeichnete daraufhin die Feuerwehrangehörigen aus.

Wichtige Rolle in der Gemeinde

Für Danieli und seinen Stellvertreter Wolfgang Kollwitz war die Matinee ein Herzensanliegen, um allen Kameraden für die vergangenen Monate zu danken, aber vor allem, um die längst überfälligen Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 nachzuholen. Nach einer kurzen Ansprache durch den Kommandanten dankte auch Bürgermeister Jens Geiß allen Feuerwehrangehörigen. Der Verwaltungschef hob in seiner Rede die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde hervor. Den Ehrenamtlichen könne nicht genug Dank gezollt werden. Sie verbringen in ihrer Freizeit viel Zeit in der Wehr und opferten sich für das Wohl eines jeden Einzelnen der Gemeinschaft auf. Dies sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und müsse gebührend gewürdigt werden.

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurden die Hauptfeuerwehrmänner Michael Kreichgauer und René Suhrweier mit der Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Beide sind noch aktiv im Feuerwehrdienst tätig. Zudem übernehmen sie unter anderem als Atemschutzgerätewarte wichtige Aufgaben in der Feuerwehr.

Löschmeister Helmut Wiegand wurde für 45 Jahre mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet. Er nahm die Auszeichnung sogar an seinem Geburtstag entgegen. Wiegand ist noch in der Altersmannschaft aktiv.

Jeweils eine Ehrennadel in Gold für 50 Jahre erhielten Oberlöschmeister Wolfgang Geiß und Hauptbrandmeister Hans-Jürgen Munk aus Händen des Kommandanten. Beide sind wie Wiegand noch aktiv in der Altersmannschaft Teil der Feuerwehr.

Drei zu Ehrende erhielten jeweils für 55 Jahre eine Ehrenurkunde: Löschmeister Herbert Gieser, Löschmeister Manfred Rösch und Karl Wöllner, der nicht anwesend sein konnte. Eine ganz besondere Ehrung wurde zudem dem Ehrenkommandant Georg Wiesner zuteil. Er erhielt für 65 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr die große Ehrenurkunde des Kreisfeuerwehrverbandes.

Die höchste Ehrung, die man im Feuerwehrdienst erhalten kann, wurde dem ehemaligen Feuerwehrkommandanten Rüdiger Laser zuteil. Der Hauptbrandmeister erhielt das Ehrenkreuz in Gold. Laser war 24 Jahre lang durchgängig in der Kommandantur der Feuerwehr aktiv, davon alleine 20 Jahre als Feuerwehrkommandant. Er habe die Feuerwehr damit entscheidend mitgeprägt. An der Planung des neuen Feuerwehrhauses war er maßgeblich beteiligt und opferte viel Freizeit, um an Besprechungen und Sitzungen mit fachmännischem Rat zur Seite zu stehen.

Hoffnungsvoller Blick nach vorne

Zuletzt wurde eine besondere Ehrung vollzogen, die allerdings kein Feuerwehrmann erhielt, sondern Dennis Wiedemann als ehemaliger Feuerwehrsachbearbeiter der Oftersheimer Verwaltung. Er erhielt die Ehrenmedaille in Silber für seine Verdienste. Andrea Danieli lobte Wiedemann für die gute und stets verlässliche Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren.

Der Feuerwehrkommandant bedankte sich abschließend bei all seinen Feuerwehrkollegen und drückte die Hoffnung aus, in diesem Jahr wieder den beliebten Familienabend ausrichten zu können. kb/zg