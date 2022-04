Freiwillige sammeln wilden Müll in Oftersheim

Oftersheim. Die Müllsammelaktion „Gemeinsam für ein müllfreies Oftersheim“ animierte bereits zum achten Mal umweltbewusste Bürger zur Zange zu greifen und wildem Müll den Kampf anzusagen. Die Initiatoren Patrick Alberti, Bernd Herdlein, Silke Mergenthaler, Patrick Schönenberg sowie Holger und Tanja Pudack riefen die Aktion aufgrund des Unmuts einiger Social-Media- Nutzer über die teils illegale Ablagerung ins Leben und gehen seither zweimal jährlich gemeinsam mit freiwilligen Helfern auf die Jagd nach Zigarettenkippen und Co.

Doch dieses Mal wäre die Aktion beinahe nicht durchführbar gewesen. Das unerwartete Schneetreiben in der Nacht auf Samstag erschwerte die Suche nach sorglos weggeworfenem Unrat im Wald erheblich. „Es ist natürlich äußerst schwierig vor allem kleinere Müllteile wie Zigarettenkippen oder Bonbonpapier zu finden, aber so leicht geben wir uns nicht geschlagen“, so Patrick Schönenberg zur Durchführung der Aktion trotz nicht gerade optimaler Witterung.

Bereits in der Vergangenheit fanden die Umweltfreunde Dinge, über die man nur den Kopf schütteln kann. Schönenberg machte dieses Mal vor allem die Rücksichtslosigkeit einiger Hundebesitzer fassungslos: „Ich habe jetzt schon mehrfach volle Hundekotbeutel gefunden, die einfach in den Wald geworfen wurden. Es sammeln also Leute die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß auf, nur um den Beutel später im Wald zu entsorgen. Die Logik dahinter ist mir schleierhaft.“

100 Liter Wasser pro Zigarette

Patrick Alberti weist unterdessen auf die äußerst ungeliebten Zigarettenkippen hin: „Vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, dass schon ein einzelner Zigarettenstummel bis zu 100 Liter Wasser verschmutzen kann“, betont er. „Und gerade mit der Entsorgung der Zigarettenstummel gehen viele einfach viel zu sorglos um.“

Einige Teilnehmer der Aktion sammelten mehrere Stunden lang Müll und Unrat ein – Die Aktion dürfte allerdings sicherlich nicht das letzte Mal stattgefunden haben. Für die Initiatoren ist es eine Herzensangelegenheit und soll nicht nur nützlich für den Wald und Oftersheim sein, sondern auf mehr Bewusstsein für die private Müllentsorgung schaffen.