Oftersheim. Der letzte Gottesdienst in der Christuskirche war ein Hingucker: Denn Pfarrer Tobias Habicht hatte eine freudige Sicht auf die Kirchenbänke. Bei Festgottesdiensten mögen sie gut gefüllt sein, doch diesmal schien es ein Festtag zu sein. Da alleine die ersten fünf Reihen durch die neuen Konfirmanden gefüllt waren, durfte Habicht eine Rekordzahl verkünden. „Das ist mein vierter Konfi-Jahrgang“, sagte Tobias Habicht auf Nachfrage, „sonst sind es gewöhnlich um die 30. In der Tat sind 44 ein Rekord, zumindest in meiner Ägide.“ 2019 hatte Habicht in Oftersheim die Stelle von Vorgängerin Esther Kraus übernommen.

Am Wochenende zuvor hatte die eindrucksvolle Gruppe bereits eine Konfi-Freizeit zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Einstimmung auf die nächsten Monate gemeinsam verbracht. Es ging in die Jugendherberge nach Neckarelz namens „Mutschlers Mühle“, die sehr atmosphärisch ist und direkt an der Elz liegt. „Das Hauptthema“, berichtet Habicht, „war für uns, Gemeinschaft zu stiften und zu bilden. Außerdem haben die Konfis eine interessante Stadtrallye im benachbarten Mosbach absolviert.“

Aufteilung in zwei Blöcke

Grundsätzlich gehe es in nächster Zeit darum, sich als Gruppe zu finden. Angesichts der stattlichen Zahl werden nunmehr zwei Blöcke gebildet. „44 Konfis in einer Gruppe sind einfach zu viel“, konstatiert Tobias Habicht, der ab Mitte November wieder auf die Unterstützung des Kollegen Dr. Simon Layer setzen kann. Layers achtwöchige Elternzeit ist dann vorbei.

Habicht und Layer planen, wechselweise mittwochs und samstags Unterricht anzubieten und somit die Zusammenarbeit mit den Konfirmanden möglichst effektiv und interessant zu gestalten. Ab Januar kommt einmal im Monat ein Samstagstreffen hinzu, bei dem die großen, übergreifenden Themen angepackt werden. Zum Beispiel? „Dies werden Taufe, Gemeinde/Gemeinschaft oder auch Abschiednehmen/Tod sein. Bei letzterem kommt Bestatter Peter Straub aus Schwetzingen, der das immer ganz toll macht“, blickt Tobias Habicht voraus.

Die 44 Konfis dürfen sich also auf neue christliche Erkenntnisse und Erlebnisse freuen. rl/jog