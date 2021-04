Friedbert Schnabel verstorben

Oftersheim. Friedbert Schnabel (Bild) ist in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 72 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Mit dieser traurigen Nachricht eröffnete Bürgermeister Jens Geiß am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung und bat die Anwesenden in der Kurpfalzhalle um eine Schweigeminute.

„Fiete“ (so wurde er von vielen Oftersheimern genannt) Schnabel gehörte 30 Jahre dem Gemeinderat an. 1989 nahm der Bäckermeister für die FDP erstmals am Ratstisch Platz. Nach seiner Wiederwahl 1994 wechselte er 1996 zu den Freien Wählern und blieb.

© Norbert Lenhardt

Mit der Gemeinderatswahl im Mai 2019 kehrte er zur FDP zurück, verpasste aber dieses Mal den Einzug. Für das langjährige Engagement wurde er im November 2019 jüngster Träger der Ehrenbürgerwürde in „seiner“ Gemeinde.

Leidenschaftlicher Segler

Bei dem Festakt im Rose-Saal habe er, so erinnerte sich der Bürgermeister, in seiner Laudatio auf den leidenschaftlichen Segler gesagt: „Nur wer weiß wo er hin will, setzt die Segel richtig.“ Friedbert Schnabel sei „immer geraderaus und seiner Linie treu geblieben“, charakterisierte der Rathaus-Chef den Verstorbenen.

Jens Geiß sprach Schnabels Frau Inge, mit der „Fiete“ seit 1976 verheiratet war, den beiden Kindern Christian und Anja, deren Familien, zu denen auch Enkel gehören, seine Anteilnahme aus. az/Archivbild: Lenhardt