Friedhof in Oftersheim um drittes Grabfeld erweitert

Oftersheim. Parkähnlich und insektenfreundlich – so wird das dritte Grabfeld vom zuständigen Gärtner Uwe Brunner beschrieben. „Ich habe auch einige Bäume in die Felder integriert, um diesen Charakter zu behalten“, erklärt er. Der Trockenbachlauf ist in der Mitte ein besonderer Blickfang.

Das viele Grün, das die Besucher durch den Seiteneingang nun direkt sehen, soll später dann auch noch blühen. Das neue Feld besteht aus insgesamt 265 Grabstätten – 64 Särge und 176 Urnen haben dort nun Platz. Außerdem gibt es auch 25 Urnengemeinschaften am Trockenbachlauf.

„Mit der Erweiterung sollen nun Angehörige angesprochen werden, die sich zwar ein namentliches und gepflegtes Grab als Ort für ihre Trauerbewältigung wünschen, aber die aufwendige und langfristige Pflege nicht selbst übernehmen können“, das erklärt Miriam Maisenhölder von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner. „Oft leben die Kinder oder Enkel gar nicht mehr im gleichen Ort, trotzdem wollen viele Menschen in ihrem Heimatort bestattet werden“, bestätigt auch Bürgermeister Jens Geiß. Durch einen Dauergrabpflegevertrag der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner ist die Grabpflege über die gesamte Ruhezeit gesichert.

Zum Verweilen einladen

„Auch die Wege sind so konzipiert worden, dass mindestens zwei Rollatoren aneinander vorbeikommen“, betont Uwe Brunner abschließend. Generell solle der Friedhof die Besucher auch zum Verweilen einladen. „80 Bänke gibt es und vier werden jetzt noch dazukommen“, führt Miriam Maisenhölder aus. Der Friedhof werde von den Bürgern sehr gut angenommen, etwa 40 Bestattungen gibt es dort jedes Jahr.

