Frischlinge im Oftersheimer Wildgehege

Oftersheim. Seit einiger Zeit sind Frischlinge im Wildtiergehege am Heuweg unterwegs. „Mehrere Bachen haben nahezu gleichzeitig ihren Nachwuchs bekommen“, freut sich auch Fotograf Ralf Lackner, der direkt seine Kamera zückte und die Schweinchen bei ihrer Erkundungstour über das Areal aufnahm.

Die Bachen sind sehr wachsam gegenüber Besuchern und anderen Wildschweinen im Gehege selbst. Eine junge und zierliche Bache ist meist ganz am anderen Ende des Haupttores. Sie wirkt aber sehr entspannt und lässt Zuschauer bei der Aufzucht und beim Säugen zusehen.

Viel los am Fütterungsplatz

In Kürze, wenn die Frischlinge gut mit älteren Tieren laufen können, werden sie in die Rotte eingeführt und kommen an den Fütterungsplatz am Haupttor, wo sie von Jäger Dieter Fackel gefüttert werden. Gerade für Familien mit Kindern ein sehr interessanter Vorgang.