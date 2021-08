Frischlinge suchen Schutz bei Bache im Wildgehege Oftersheim

Oftersheim. Die großen Ferien in Baden-Württemberg haben bereits die Halbzeit erreicht. Viele Urlauber sind erstmals wieder weggefahren, um den lange ersehnten „Tapetenwechsel“ zu erleben. Andere treten schon wieder die Heimreise an. Für alle, die in der Heimat sind oder bleiben, gibt es im Wildgehege des Hardtwaldes Tierisches zu entdecken. Unter anderem einen Wurf Frischlinge. Der Nachwuchs ist erst etwa zwei Wochen alt und noch auf die Mutter angewiesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erfahrene Bache hat sich mit einer weiteren Bache vom Rest der Rotte etwas abgesondert, um Ruhe zu haben und die sehr zerbrechlichen Frischlinge nicht im robusten Treiben der restlichen Schwarzkittel verletzen zu lassen.

Lokales Wildschweinfütterung im Wildgehege Oftersheim 00:43 Mehr erfahren

Auch ein Blick ins Rotwildgehege lohnt sich. Bei den vier Hirschkälbern dieses Jahres weicht allmählich immer mehr die Vorsicht und die Neugier gewinnt die Oberhand. Die zwei jüngsten Hirschkälber sind noch deutlich zierlicher als ihre älteren Spielkameraden. Noch spielerisch prüfen dabei Vater und Sohn ihre eindrucksvollen Geweihe.

Beeindruckender Kopfschmuck

Mehr zum Thema Lokales Wildschweinfütterung im Wildgehege Oftersheim 00:43 Mehr erfahren Wildgehege Oftersheim: Das erste Hirschkalb ist auf der Welt 12 Bilder Mehr erfahren Oftersheim. Oftersheim: Niedliche Frischlinge im Schnee 4 Bilder Mehr erfahren

Innerhalb von knapp 16 Wochen ist den beiden ein beeindruckender Kopfschmuck gewachsen, der extrem stabil ist und in Machtkämpfen in der Brunftzeit zum Einstz kommt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Beobachten der Natur im Oftersheimer Wald läßt sich wunderbar bei einem gemütlichen Spaziergang oder mit dem Fahrrad machen. Aktuell sollte aber der Tageszeitpunkt gut gewählt werden, da gerade viele Stechmücken in den morgendlichen – und abendlichen Dämmerungsstunden auch ihre menschlichen Opfer suchen. zg