Oftersheim. Zwei Wochen nach dem Erntedankfest haben die Oftersheimer Landfrauen positiv Bilanz gezogen. Sie nahmen Erntedank zum Anlass, um sich nach der langen Corona-Pause einmal wieder im evangelischen Gemeindesaal zu treffen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Irene Gieser wurde von ihr in einem Referat auf die Früchte des Waldes, die es in so vielfältiger Weise gibt, aufmerksam gemacht.

Erntedank-Gedichte, vorgetragen von den Frauen der Vorstandschaft, schlossen sich an. Dazwischen sangen die Frauen immer wieder fröhliche Erntedanklieder. Ein gemeinsamer Imbiss mit „Neuem Wein“ rundete die Feier ab. zg