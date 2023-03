Frühlingsfest als kleine Entschädigung

Oftersheim. Ein Großereignis rückt für die ältere Generation der rührigen Hardtgemeinde näher: Am Mittwoch, 29. März, wird das Seniorenfrühlingsfest der Gemeinde stattfinden. Die Besonderheit ist, dass es 2023 ausnahmsweise zwei Festivitäten geben wird. „In den letzten drei Jahren mussten wir die Seniorenweihnachtsfeier immer absagen“, sagt Ute Walter vom Seniorenbüro auf Nachfrage, „das Frühlingsfest ist als kleine Entschädigung fürs Versäumte zu betrachten. Dies hatte unser Bürgermeister Pascal Seidel auch so versprochen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frühlingsfeier am 29. März, Weihnachtsfeier am Nikolaustag, 6. Dezember, der Doppelpack dürfte – zeitlich entzerrt – auf Resonanz stoßen. Das Programm steht ebenfalls: Um 14.30 Uhr begrüßt Pascal Seidel die Gäste in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle), danach gibt es Kaffee und Kuchen, ehe die Drittklässler der Theodor-Heuss-Grundschule Lieder singen, Gedichte aufsagen und einen einstudierten „Robotertanz“ aufführen – unter der musikalischen Gesamtleitung von Pädagogin Brigitte Albrecht. Ab 16 Uhr ist ein Rollatorentanz der TSV-Senioren sowie eine Darbietung der Leimbachnixen angesagt. Für diesen Part zeichnet sich Elisabeth Groß, kompetente Sportlehrerin und Abteilungsleiterin beim TSV, verantwortlich. Lieder zum Mitsingen und ein Imbiss runden den kunterbunten, kurzweiligen Nachmittag ab, der gegen 18 Uhr enden wird.

Formular nutzen

Die Anmeldung für das Seniorenfrühlingsfest sollte bis spätestens Donnerstag, 16. März, erfolgen. Das entsprechende Formular kann über die Homepage der Gemeinde runtergeladen werden. Es befindet sich zudem im aktuellen Mitteilungsblatt zum Ausfüllen und Unterschreiben. Die Vorlage sollte im Bürgerbüro abgegeben oder im Rathausbriefkasten eingeworfen werden. Offene Fragen beantwortet Ute Walter telefonisch unter 06202/59 71 14 oder per E-Mail seniorenbuero@oftersheim.de. jog

Mehr zum Thema Bürgerforum Auftakt für den Klimaschutz in Oftersheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeindeentwicklung Attraktiv und zukunftsfähig - so soll die Oftersheimer Ortsmitte werden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Heimat- und Kulturkreis Heimat- und Kulturkreis ruft zur gemeinsamen Erinnerung auf Mehr erfahren

Info: Informationen gibt es ferner unter www.oftersheim.de