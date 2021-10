Oftersheim. Die Gewerbetreibenden vom Verein „Lebendiges Oftersheim“ laden alle Bürger am Samstag, 23. Oktober, zum ersten Hofflohmarkt ein. Jeder Bürger kann hier in der Zeit von 10 bis 14 Uhr teilnehmen und in seinem eigenen Hof, Garage oder Vorplatz einen Flohmarktstand anmelden und seine Artikel den Besuchern anbieten. Die Anmeldung erfolgt mit dem Ausfüllen und Absenden des Formulars auf der Website. Bis zum Freitag, 15. Oktober, haben Interessierte Zeit, sich anzumelden

