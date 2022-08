Oftersheim. Die zentral gelegene Bücherei der Gemeinde Oftersheim bietet in der Mannheimer Straße 67 ein umfangreiches Medienangebot für ihre Leser an – breit gefächert für jedes Alter und zahlreiche Interessen. Die Gemeindebücherei hat montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr sowie an Freitagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Dienstags ist die Einrichtung geschlossen.

Für die Anmeldung ist lediglich ein gültiger Personalausweis mitzubringen. Bei Kindern unter 18 Jahren wird die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt und dessen Personalausweis zum Abgleich als Adressen- und Melde-nachweis.

Leseausweis für „Onleihe“

Erwachsene bis 60 Jahre zahlen für einen Leseausweis 10 Euro, Besucher ab 60 und Ermäßigungsberechtigte 5 Euro. Eine Einmalausleihe schlägt mit 3 Euro zu Buche und die Metropolcard mit 24 Euro. Kinder und Jugendliche lesen und leihen kostenlos aus. Mit einem gültigen Leseausweis können Besucher auch die Internet-„Onleihe“ nutzen. Ebenso ist die Fernausleihe über die Landesbibliothek möglich. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.bibliotheken.komm.one/oftersheim